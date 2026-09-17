صحيفة سبق

انخفضت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم مع تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط، لتواصل مسار الهبوط من الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى 104.59 دولارات للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 101.29 دولار.

انخفضت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم، مواصلة ‌الانخفاض من الجلسة الماضية، مع تقلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو ما يعادل نسبته 1.2% لتصل إلى 104.59 دولارات للبرميل، ‌وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو بنسبة 1.1% إلى 101.29 دولار.