المركز الإقليمي: 4 ساعات للحالات الغبارية في الإقليم خلال 23 سبتمبر

صحيفة سبق

2026-09-24T06:41:58.528Z

سجّل الإقليم، يوم 23 سبتمبر 2026، 4 ساعات من الحالات الغبارية وفقًا للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية. وتوزعت هذه الساعات بواقع ساعة واحدة في كل من باكستان وإيران والعراق والأردن، فيما لم تُسجَّل أي حالات غبارية في بقية دول الإقليم.