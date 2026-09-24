المركز الإقليمي: 4 ساعات للحالات الغبارية في الإقليم خلال 23 سبتمبر
سجّل الإقليم، يوم 23 سبتمبر 2026، 4 ساعات من الحالات الغبارية وفقًا للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية. وتوزعت هذه الساعات بواقع ساعة واحدة في كل من باكستان وإيران والعراق والأردن، فيما لم تُسجَّل أي حالات غبارية في بقية دول الإقليم.
سجّل الإقليم 4 ساعات من الحالات الغبارية، يوم 23 سبتمبر 2026، وفقًا للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية.
وتوزعت الساعات المسجلة بواقع ساعة واحدة في كل من باكستان وإيران والعراق والأردن.
فيما لم تُسجَّل أي ساعات من الحالات الغبارية في بقية دول الإقليم.