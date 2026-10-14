صحيفة سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً من الجنسية الباكستانية في منطقة المدينة المنورة، بعد قيامه بتفريغ مواد خرسانية تسببت في تلويث البيئة والإضرار بالتربة، وأحيل للجهات المختصة. وأكدت القوات أن الغرامة على مثل هذه الأفعال قد تصل إلى 10 ملايين ريال، داعية للإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية عبر أر…

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد ثبوت قيامه بتفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة، مما أدى إلى تلويث البيئة والإضرار بالتربة، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى الجهات المختصة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة أي نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، تصل إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال بالرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، فيما يمكن الإبلاغ عبر الرقمين «999» و«996» في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية تقع على عاتق المُبلِّغ.