صحيفة سبق

أعلنت شركة الحياة الاستثمارية، المالكة لعلامة SPORTA للحلول الرياضية، توقيع عقد رعاية مع شركة نادي الهلال لمدة ٤ مواسم ونصف حتى نهاية موسم ٢٠٢٩/٢٠٣٠، تصبح بموجبه SPORTA الراعي الحصري للصالة الرياضية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال «SPORTA Gym» في مركز الماجدية الرياضي. وتمتد الشراكة لتشمل تشغيل…

أعلنت شركة الحياة الاستثمارية، المالكة والمشغّلة لعلامة SPORTA للحلول الرياضية، توقيع عقد رعاية مع شركة نادي الهلال لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، تمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2029/2030م، لتصبح بموجبه سبورتا الراعي الحصري للصالة الرياضية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتي تحمل اسم «SPORTA Gym».

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء في مركز الماجدية الرياضي، بحضور صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، والشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الحياة الاستثمارية

المهندس عادل القاضي، وعدد من منسوبي الجهتين وممثلي وسائل الإعلام، حيث مثّل نادي الهلال الرئيس التنفيذي لشركة النادي السيد ستيف كالزادا، فيما مثّل شركة الحياة الاستثمارية نائب الرئيس التنفيذي المهندس سعد المسعود..

وتأتي هذه الرعاية امتدادًا للتعاون القائم بين SPORTA ونادي الهلال، والذي شمل مساهمة « SPORTA للحلول الرياضية» في إعداد وتجهيز الصالة الرياضية ومرافق الاستشفاء والنادي الصحي، وإنشاء المضمار الرياضي في مركز الماجدية الرياضي، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والتقنية اللازمة لتحديد احتياجات الفريق الأول لكرة القدم وتطوير منظومة متكاملة للأداء الرياضي والاستشفاء.

وشمل العمل على المشروع تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مشاريع الأداء الرياضي، بدءًا من دراسة احتياجات الفريق، واختيار الأجهزة والتقنيات المناسبة، وصولًا إلى تخصيص المعدات بالتعاون مع المصانع العالمية بما يتناسب مع متطلبات الفريق الأول ويعكس هوية نادي الهلال في تصميمها ووجودها داخل المرافق.

ويضم المركز منظومة متقدمة من حلول الأداء الرياضي والاستشفاء تضم أكثر من 20 علامة تجارية وتقنية عالمية متخصصة، إلى جانب مجموعة من التقنيات التي تُستخدم لأول مرة في أحد أندية كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، بما يسهم في توفير بيئة احترافية متكاملة تدعم جاهزية اللاعبين ومتطلبات الأداء والاستشفاء.

وبموجب عقد الرعاية، ستواصل « SPORTAللحلول الرياضية» تشغيل الصالة الرياضية ومرافق الاستشفاء، والإشراف على جاهزية الأجهزة والمعدات، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والدورية، إلى جانب العمل المستمر مع فرق نادي الهلال المختصة لمتابعة احتياجات ومتطلبات الفريق الأول لكرة القدم، وتوفير أحدث الأجهزة والحلول ومواكبة أفضل الممارسات العالمية خلال المواسم المقبلة.

وقال المهندس عادل القاضي، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الحياة الاستثمارية:

تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة SPORTA، ونفخر بأن نكون الراعي الحصري للصالة الرياضية للفريق الأول بنادي الهلال، وأن تحمل الصالة اسم“SPORTA Gym”. وما يميز هذه الشراكة أنها امتداد لدور بدأ منذ المراحل الأولى للمشروع، من خلال تقديم الاستشارات، ودراسة احتياجات الفريق، والمساهمة في التصميم والتجهيز، والعمل المباشر مع المصانع العالمية على اختيار وتخصيص الأجهزة والحلول بما يتناسب مع متطلبات الفريق وهوية النادي.

وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا في SPORTA لتقديم منظومات رياضية واستشفائية متكاملة تتجاوز توريد الأجهزة إلى بناء بيئات أداء متقدمة، ومواصلة تشغيلها وتطويرها والمحافظة على جاهزيتها وفق أعلى المعايير العالمية. ونعتز بثقة نادي الهلال، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع فرق النادي المختصة لتطوير منظومة الأداء والاستشفاء ودعم جاهزية الفريق الأول خلال المواسم المقبلة.

من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال السيد "ستيف كالزادا" عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع "سبورتا للحلول الرياضية"، إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز وتشغيل الصالات الرياضية، مؤكدًا أن الرعاية تعكس ما قدمته من خبرات واستشارات وتجهيزات متخصّصة أسهمت في تطوير مرافق الصالة الرياضية والاستشفاء؛ بما يدعم توفير بيئة رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير، ويعزّز تطلعات النادي في مواصلة التميز والريادة، متمنيًا أن تحقق الشراكة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على الطرفين.