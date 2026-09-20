منصور الشلاقي

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا إلقاء القبض على زكريا محمد سنون، عميد ركن طيار سابق ورئيس فرع العمليات في الفرقة 22 بين عامي 2012 و2020، والمتهم بالتورط في التخطيط والتنفيذ لاعتداءات جوية ضد المدنيين من مطارات حماة والتيفور والشعيرات، وأحيل للتحقيق والقضاء المختص.

تمكّنت قوى الأمن الداخلي في سوريا من إلقاء القبض على المدعو زكريا محمد سنون، الحامل رتبة عميد ركن طيار في عهد النظام البائد، وذلك عبر عملية أمنية نوعية ومحكمة.

وكان سنون يشغل موقع رئيس فرع العمليات في الفرقة 22 خلال الفترة الممتدة من عام 2012 حتى عام 2020، وهي الفرقة المشرفة على العمليات الجوية لثلاثة مطارات عسكرية رئيسية.

ويُعدّ الموقوف أحد أبرز المتورطين في التخطيط والتنفيذ لجرائم الحرب والاعتداءات الجوية ضد المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، إذ تولّى الإشراف المباشر على العمليات في ثلاثة مطارات، هي: مطار حماة العسكري، ومطار التيفور «T4»، ومطار الشعيرات.

وأُحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لمثوله أمام القضاء ونيله جزاءه العادل.