صحيفة سبق

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ 27 بمدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، في محطة جديدة لمسيرة بدأت عام 1970 وارتبطت بذاكرة الجماهير والنجوم في المنطقة. تستضيف جدة للمرة الأولى منافسات البطولة بمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، وتقام 15 مباراة على ملعبي مدين…

منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1970، صنعت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم مكانة خاصة في ذاكرة جماهير المنطقة، وارتبطت على مدى أكثر من خمسة عقود بمنافسات ونجوم ومدرجات شكلت جانبًا مهمًا من تاريخ كرة القدم الخليجية، قبل أن تفتح البطولة فصلًا جديدًا من مسيرتها في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.

وعبرت كأس الخليج أجيالًا مختلفة من اللاعبين والجماهير، وشهدت ملاعبها محطات بارزة لعدد من نجوم الكرة الخليجية، فيما تحولت مواجهاتها مع مرور السنوات إلى مباريات تحمل قيمة تتجاوز نتيجتها، بفعل المنافسة بين المنتخبات والذكريات التي صنعتها النسخ المتعاقبة.

وكان الجمهور حاضرًا في قلب هذه المسيرة، مع انتقال المشجعين بين دول الخليج خلف منتخباتهم وصناعة أجواء ارتبطت بالبطولة منذ سنواتها الأولى، مستفيدين من قرب المسافات والروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع أبناء المنطقة.

وحافظت البطولة على هذا الحضور رغم التغير الكبير الذي شهدته كرة القدم واتساع روزنامة المنافسات القارية والدولية، لتبقى كأس الخليج موعدًا ينتظره جمهور المنطقة، وملتقىً تتجدد فيه المنافسة بين ثمانية منتخبات تجمعها عقود من المواجهات والذكريات المشتركة.

وتحمل النسخة الـ27 محطة جديدة في مسيرة البطولة، مع استضافة مدينة جدة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى، لتستقبل على مدى أسبوعين منتخبات وجماهير دول المنطقة في 15 مباراة تبدأ بمواجهة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي في 23 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ96 للمملكة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية في 6 أكتوبر.

وتقام المنافسات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن الاستعدادات التنظيمية والتشغيلية التي تقودها اللجنة المحلية المنظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المنتخبات والجماهير والوفود المشاركة.

وبين النسخة الأولى عام 1970 والنسخة الـ27 في جدة، تغيرت الملاعب والأجيال وتطورت كرة القدم الخليجية، فيما بقيت كأس الخليج محتفظة بأحد أهم عناصرها؛ بطولة صنعتها المنافسة، ومنحتها الجماهير مكانتها، واستمرت ذكرياتها من جيل إلى آخر.