صحيفة سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا دخل بمركبته الفياض والروضات البرية المحمية في محمية عروق بني معارض الطبيعية، كما ضبطت مواطنًا آخر يرعى 80 رأسًا من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مؤكدة غرامات مالية وداعية للإبلاغ عن أي اعتداءات بيئية.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، إثر دخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية داخل محمية عروق بني معارض الطبيعية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات في الفياض والروضات البرية المحمية غرامة مالية تصل إلى 2,000 ريال.

وفي سياق منفصل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً آخر لرعيه 80 رأساً من الأغنام في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبِّقت بحقه الإجراءات النظامية المقررة.

وأكدت القوات أن عقوبة الرعي في المواقع المحظورة غرامة تصل إلى 200 ريال عن كل رأس من الماشية.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامَل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلِّغ.