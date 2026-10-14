صحيفة سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بهطول أمطار غزيرة على رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة وتساقط برد وجريان سيول وصواعق رعدية حتى الثامنة مساءً. كما نبّه لأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تستمر حتى السبت، فيما دعا الدفاع المدني للحيطة واتباع تعليمات السلامة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذاراً أحمر، محذِّراً من هطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبةً برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، تستمر حتى السبت القادم، وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

في السياق ذاته، دعا الدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة خلال هذه الحالة الجوية.