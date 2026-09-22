مصرع ثمانية أشخاص في حريق بمصنع نسيج بجنوب الصين
لقي ٨ أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حريق اندلع داخل مصنع للنسيج في مدينة فوشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين. وذكرت السلطات المحلية أنّ الحريق وقع في مبنى مكوّن من طابقين بمنطقة صناعية تابعة لحي شونده، فيما تمكّنت فرق الإنقاذ من إخماده. وتم إجلاء ٦٣ شخصًا من موقع الحادث والمناطق المحيطة به حفاظًا على سلا…
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما أصيب شخص آخر في حريق اندلع داخل مصنع للنسيج بمدينة فوشان، في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.
وأفادت السُلطات المحلية أن الحريق اندلع داخل مبنى مكون من طابقين يقع في منطقة صناعية تابعة لحي شونده بمدينة فوشان.
وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما تم إجلاء 63 شخصًا من الموقع والمناطق المحيطة به.