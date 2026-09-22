مصرع ثمانية أشخاص في حريق بمصنع نسيج بجنوب الصين

صحيفة سبق

2026-09-22T05:06:12.707Z

لقي ٨ أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حريق اندلع داخل مصنع للنسيج في مدينة فوشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين. وذكرت السلطات المحلية أنّ الحريق وقع في مبنى مكوّن من طابقين بمنطقة صناعية تابعة لحي شونده، فيما تمكّنت فرق الإنقاذ من إخماده. وتم إجلاء ٦٣ شخصًا من موقع الحادث والمناطق المحيطة به حفاظًا على سلا…