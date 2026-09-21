صحيفة سبق

أطلقت أمانة منطقة جازان عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية لتطوير المخطط رقم "520" بضاحية الملك عبدالله بمدينة جيزان، على مساحة 649,886 م² ومدة عقد تصل إلى 24 شهرًا، تشمل تنفيذ وتسوية شبكة الطرق الداخلية وربطها بالطرق المحيطة، إضافة إلى شبكات الكهرباء والإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيو…

طرحت أمانة منطقة جازان، عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، فرصةً استثمارية لتطوير مخطط رقم "520" بضاحية الملك عبدالله بمدينة جيزان، على مساحة تبلغ 649,886 مترًا مربعًا، وبمدة عقد تصل إلى 24 شهرًا، ضمن جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية الحضرية في المنطقة.

وتشمل الفرصة تنفيذ أعمال تسوية شبكة الطرق داخل المخطط وربطها بالطرق المحيطة، إلى جانب تنفيذ شبكات الكهرباء والإنارة، وشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول وربطها بالشبكات الرئيسة؛ بما يرفع جاهزية الموقع للتنمية والاستثمار.

وتقع الفرصة ضمن ضاحية الملك عبدالله، التي تُعد مشروعًا سكنيًا متكاملًا شمال مدينة جيزان، ويستهدف عند اكتماله توفير نحو 40 ألف قطعة سكنية، ضمن بيئة عمرانية تضم مناطق سكنية واستثمارية ومراكز للخدمات، إلى جانب مرافق متنوعة.

وشهدت الضاحية تنفيذ مراحل متتابعة من أعمال البنية التحتية، شملت الطرق والسفلتة والأرصفة والإنارة والخدمات والمرافق المساندة، إلى جانب تنفيذ مشروعات سكنية وتسليم وحدات للمستفيدين.

وحددت الأمانة 19 أكتوبر المقبل آخر موعد لشراء كراسة الشروط وموعدًا لفتح المظاريف، داعيةً المستثمرين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة ومتطلباتها عبر بوابة "فرص".