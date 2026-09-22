صحيفة سبق

قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، التعازي والمواساة عبر الاتصال الهاتفي لأسر الهزاع والعطيش والرحيمان والحضيري، إثر الحادث المروري في محافظة الأحساء، فيما عبّرت الأسر عن تقديرها لمواساتهما ودعائهما للمتوفين.

قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، تعازيهما ومواساتهما عبر الاتصال الهاتفي لأسر «الهزاع والعطيش والرحيمان والحضيري»، وذلك إثر الحادث المروري الذي وقع في محافظة الأحساء.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لذوي الضحايا، سائلَين الله عز وجل أن يتقبّل الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الأسر المتضررة عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على ما أبدياه من مواساة وتعازٍ، مؤكدين أن هذه المبادرة كان لها أثر بالغ في التخفيف من وطأة مصابهم.