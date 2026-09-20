صحيفة سبق

تتواصل أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الجنوبي الثاني عند تقاطعه مع طريق الإمام مسلم في الرياض، من خلال إنشاء ٥ جسور بطول إجمالي ٨٣٨ مترًا ونفق بطول ٦٥ مترًا؛ بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية وربط الأحياء المجاورة واختصار زمن الرحلات. يمتد المشروع لمسافة ٥٦ كم من طريق جدة غ…

تتواصل أعمال "مشروع تطوير الطريق الدائري الجنوبي الثاني" عند تقاطعه مع طريق الإمام مسلم من خلال تنفيذ وإنشاء 5 جسور بطول إجمالي يبلغ 838 مترًا، ونفق بطول 65 مترًا؛ بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد المحاور الحيوية في العاصمة؛ بما يُحسِّن الربط بين الأحياء والمناطق المجاورة، ويسهم في اختصار زمن الرحلات.

ويمتدُّ المشروع بطول 56 كيلومترًا، من طريق جدة غربًا حتى طريق الخرج الجديد شرقًا؛ ليشكِّل محورًا جديدًا في جنوب مدينة الرياض، ويرفع الطاقة الاستيعابية المستقبلية لتصل إلى 440 ألف مركبة يوميًّا.

ويأتي المشروع ضمن المجموعة الأولى من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في العاصمة، الذي تنفذه الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق، ورفع كفاءتها؛ بما يدعم تكامل منظومة النقل الحضري واستدامتها، ويواكب النمو المتسارع للمدينة، ويعزِّز جودة الحياة.

وللمزيد من المعلومات حول برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمدينة الرياض: https://www.rcrc.gov.sa/.