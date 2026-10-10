صحيفة سبق

حصلت منيرة الحمزة، المديرة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية لعام 2026، تقديرًا لدورها القيادي في تطوير العمل التطوعي والإنساني. وأسهمت مبادراتها في وصول المتطوعين لأكثر من 332 ألفًا وتحقيق 8.3 ملايين ساعة تطوعية.

حققت منيرة الحمزة، المديرة العامة للإدارة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، إنجازاً خليجياً بارزاً بحصولها على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية لعام 2026م، ممثلةً للمملكة العربية السعودية، تقديراً لإسهاماتها القيادية في تطوير العمل التطوعي والإنساني، وقيادة مبادرات نوعية أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الإنسانية والإسعافية.

ويعكس هذا الإنجاز ما تحظى به المرأة السعودية من دعم وتمكين في ظل القيادة الرشيدة، وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في التنمية وصناعة القرار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، الهادفَين إلى تنمية القدرات الوطنية ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وجاء هذا التتويج تقديراً لمسيرة قيادية حافلة، أسهمت خلالها الحمزة في إطلاق عدد من المبادرات النوعية، أبرزها: منصة التطوع الرقمية، وبرنامج «كفو» لتحفيز المتطوعين، والمساهمة في تطوير تطبيق «المستجيب»، فضلاً عن تطوير برامج التطوع الإسعافي في مختلف مناطق المملكة وخلال مواسم الحج والعمرة، مما أسهم في نشر ثقافة التطوع ورفع جاهزية المجتمع للاستجابة للحالات الطارئة.

وأثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، إذ بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات أكثر من 332 ألفاً، ونُفِّذت أكثر من 152 ألف فرصة تطوعية، فيما تجاوزت ساعات التطوع المُنجزة 8.3 ملايين ساعة، بما يعكس النضج الذي وصلت إليه التجربة السعودية في إدارة العمل التطوعي وتعزيز أثره الإنساني والمجتمعي.

ويجسّد هذا الإنجاز اهتمام هيئة الهلال الأحمر السعودي بتمكين الكفاءات النسائية وتعزيز حضور المرأة في المواقع القيادية، وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في تطوير الخدمات الإسعافية وقيادة المبادرات الاستراتيجية، والاستفادة من قدراتها وخبراتها في تحقيق الأهداف المؤسسية وإعداد قيادات وطنية قادرة على الإسهام في تطوير القطاع الصحي.

ويأتي هذا التتويج امتداداً للإنجازات التي تحققها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيداً للحضور الفاعل للمرأة السعودية وإسهاماتها المؤثرة في مختلف المجالات.