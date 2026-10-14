صحيفة سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، وتشمل أبها وعدداً من المحافظات، مبيناً أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الثامنة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة الجوية مدينة أبها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ورجال ألمع، ومحايل، والمجاردة، وبارق، والنماص، وبلقرن، وتنومة، والحرجة، والربوعة والفرشة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن هذه الحالة المطرية تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.