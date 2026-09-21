صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على مكة المكرّمة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، متوقعة حتى الساعة 8:00 مساءً. كما حذّر المركز في منطقة تبوك من رياح نشطة على محافظتي أملج والوجه بسرعة 40–49 كم/ساعة، تتسبب في تدنٍ للرؤية الأفقية وارتفاع في ا…

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك من رياح نشطة على محافظتي أملج والوجه، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج، فيما تصل سرعة الرياح إلى 40-49 كم/ساعة، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.