صحيفة سبق

حضر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في جدة، للالتقاء بالأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، في إطار تحفيزه ودعمه لصقور الأخضر قبل بداية مشوارهم في كأس الخليج 27، التي يستهلونها بمواجهة الكويت الأربعاء.

حضر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، والتقى الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين في زيارة تحفيزية استثنائية.

وجاء حضور الفيصل دعماً معنوياً للأخضر في المرحلة الأخيرة من الاستعداد قبيل خوض منافسات بطولة كأس الخليج 27، التي تحتضنها مدينة جدة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكويتي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 27، الأربعاء المقبل، في مستهل مشواره نحو لقب البطولة الخليجية.