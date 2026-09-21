صحيفة سبق

تستحضر هيئة تطوير بوابة الدرعية إرث الملك عبدالعزيز ومسيرته في توحيد المملكة، عبر احتفالات اليوم الوطني في الدرعية لهذا العام تحت شعار "عزّ وعزوة"، الذي يجمع بين رسوخ الدولة السعودية وتلاحم أبناء الوطن خلف قيادتهم. وتركّز الفعاليات على إبراز القيم القيادية والإنسانية للملك المؤسس، وعلاقته الوثيقة با…

تستحضر هيئة تطوير بوابة الدرعية إرث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ومسيرته في توحيد المملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي لهذا العام والتي تقام في الدرعية تحت شعار "عزّ وعزوة"، في دلالة تجمع بين العز الذي تجسده الدولة السعودية الراسخة، والعزوة التي ترمز إلى تلاحم الرجال ووقوفهم صفًا واحدًا خلف قائدهم.

يستند الشعار إلى امتداد قيم التكاتف والاعتزاز بالوطن عبر ثلاثة قرون من تاريخ الدولة السعودية، بدءًا من الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولًا إلى الملك عبدالعزيز الذي وحّد البلاد تحت راية واحدة.

وتسعى هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى ترسيخ مفهوم الوطنية، وتسليط الضوء على القيم القيادية والإنسانية للملك عبدالعزيز، حيث تتناول الاحتفالات جوانب من مسيرته في بناء الدولة، وما رافقها من مواقف ومحطات عكست طبيعة العلاقة التي نشأت بين القائد وأبناء الوطن، وما اتسمت به من قرب وثقة وتكاتف، إلى جانب ما شهدته تلك المرحلة من إرساء أسس الدولة وتأمين طرق الحج وقوافلها، وإشراك العلماء في مسيرة البناء. كما تعزز مفهوم التلاحم والثقة المتبادلة بين الملك عبدالعزيز وبين أبناء وطنه، وتبرز دوره في ترسيخ وحدة الصف وصولًا إلى توحيد أرجاء الوطن، حيث تتناول الفعاليات جوانب إنسانية من شخصيته من خلال قصص ومواقف تعكس حكمته وقربه من الناس وحسن تعامله معهم، لتقدم جانبًا من تاريخ توحيد المملكة يتجاوز سرد الأحداث إلى ما صاحبها من علاقات ومواقف وقيم إنسانية.

وتحمل احتفالات الهيئة هذا العام فعاليات متنوعة تقدم رحلة تاريخية عبر مناطق المملكة في فترة التوحيد، وما تتميز به منذ ذلك الحين حتى اليوم من تنوع ثقافي وإنساني، وصولًا إلى إرساء أسس الدولة، بأسلوب يجمع بين المصداقية التاريخية والتشويق البصري.