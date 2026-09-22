صحيفة سبق

رفع رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض عبدالعزيز الزكري التهاني للقيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، مؤكدًا أن المناسبة تستحضر ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس، ومشيرًا إلى التحولات التنموية لرؤية 2030 ودور القطاع غير الربحي في التنمية وتعزيز جودة الحياة.

رفع الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الزكري، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96.

وقال الزكري: «إن اليوم الوطني ذكرى غالية نستحضر فيها ملحمة التوحيد والبناء التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ووحّد من خلالها القلوب والصفوف، وأرسى دعائم دولة عظيمة قامت على كتاب الله وسنة رسوله، وجعلت الإنسان محوراً للتنمية وغايةً لها».

وأضاف أن المملكة، في ظل قيادتها الحكيمة، تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندةً إلى رؤية 2030 التي أحدثت تحولات تنموية كبرى، وعززت مكانة المملكة وحضورها إقليمياً ودولياً، وفتحت آفاقاً واسعة أمام مشاركة أبناء الوطن في مسيرة البناء والإنجاز.

وأشار الزكري إلى أن شعار اليوم الوطني «عزّنا بطبعنا» يجسّد ما يتمتع به المجتمع السعودي من قيم أصيلة، في مقدمتها الكرم والنخوة والتكافل والوفاء، مؤكداً أن العمل الخيري والمجتمعي يمثل امتداداً حقيقياً لهذه القيم الراسخة، وأن القطاع غير الربحي أصبح شريكاً فاعلاً في التنمية وتمكين الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وأكد أن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض يواصل جهوده في تمكين الجمعيات وتعزيز التكامل والشراكات فيما بينها، وتطوير أدائها المؤسسي؛ بما يسهم في استدامة خدماتها وتعظيم أثرها المجتمعي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.