صحيفة سبق

بدأ الناقل الوطني الاقتصادي «تحالف العربية للطيران» تشغيل رحلاته من مطار الملك فهد الدولي بالدمام برحلة افتتاحية إلى الرياض، إيذانًا بإطلاق عملياته من مقره الرئيس في المنطقة الشرقية، مستهدفًا خدمة 24 وجهة داخلية و57 وجهة دولية ونقل 10 ملايين مسافر سنويًا بحلول 2030.

بدأ الناقل الوطني «تحالف العربية للطيران» أمس الأحد تشغيل رحلاته من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بانطلاق رحلته الافتتاحية إلى مدينة الرياض، إيذانًا ببدء عملياته التشغيلية من المنطقة الشرقية.

ويستهدف الناقل خدمة 24 وجهة داخلية و57 وجهة دولية، ونقل نحو 10 ملايين مسافر سنويًا بحلول عام 2030م، بما يدعم مستهدفات برنامج الطيران ورؤية السعودية 2030.

وأُقيمت بهذه المناسبة مراسم خاصة في مطار الملك فهد الدولي قبل إقلاع الرحلة، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء والضيوف وممثلي وسائل الإعلام، فيما أُقيمت عند وصول الرحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض مراسم استقبال بمناسبة بدء عمليات الناقل.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني، إن انطلاق الرحلة الافتتاحية للناقل الوطني «تحالف العربية للطيران»، الذي يتخذ من مطار الملك فهد الدولي مقرًا لانطلاق عملياته التشغيلية، يمثل بداية مرحلة مهمة في تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، بما يعكس مكانة المطار وقدراته التشغيلية، ويعزز دوره بوابة جوية تربط المنطقة الشرقية بالعالم.

وأضاف الحسني أن مطارات الدمام تعتز بانطلاق عمليات الناقل من مطار الملك فهد الدولي، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء على تنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة السفر وتنويع خيارات السفر والوجهات، بما يدعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة المنطقة الشرقية على خريطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» عادل العلي، إن انطلاق أولى رحلات الناقل الوطني الاقتصادي من مطار الملك فهد الدولي يمثل محطة مهمة في مسيرة مجموعة العربية للطيران، ويؤكد التزامها بدعم النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، والإسهام في تعزيز الربط الجوي وتوفير خيارات سفر اقتصادية وموثوقة انطلاقًا من المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الناقل بدأ عملياته بثلاث وجهات محلية رئيسة، مع مواصلة توسيع شبكة وجهاته وخدماته تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، مقدمًا الشكر للهيئة العامة للطيران المدني ومطارات الدمام وجميع الشركاء على دعمهم المستمر.

ويُسيّر الناقل حاليًا رحلتين مباشرتين يوميًا من الدمام إلى كل من الرياض وجدة، إلى جانب رحلة يومية مباشرة إلى المدينة المنورة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في يوليو 2025م فوز «تحالف العربية للطيران» بالمنافسة، ويضم التحالف مجموعة «العربية للطيران»، ومجموعة «نسما»، وشركة «كن القابضة» بأغلبية سعودية.

ومن المتوقع أن يسهم الناقل في توفير أكثر من 2400 وظيفة مباشرة، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز حركة السياحة والربط الجوي في المنطقة الشرقية.

وكان الناقل قد حصل الأسبوع الماضي على شهادة المشغّل الجوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني، ما مكّنه من بدء عملياته التشغيلية من مقره في مطار الملك فهد الدولي، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ومعايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية، وفقًا للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني.

ويعتمد الناقل نموذج الأعمال الذي تتبعه «مجموعة العربية للطيران»، والمرتكز على توفير تجربة سفر موثوقة ومريحة بقيمة مضافة، ويشغّل طائرات من طراز إيرباص A320 بسعة 174 مقعدًا ضمن درجة سفر واحدة، مع مساحة رحبة بين المقاعد لتعزيز راحة المسافرين.