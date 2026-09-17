عُمان تُدين استهداف مكة المكرمة وتؤكد تضامنها مع المملكة

صحيفة سبق

2026-09-17T14:21:12.272Z

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لمحاولات استهداف مكة المكرمة، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في بيان أن السلطنة تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها.