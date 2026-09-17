عُمان تُدين استهداف مكة المكرمة وتؤكد تضامنها مع المملكة
أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لمحاولات استهداف مكة المكرمة، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في بيان أن السلطنة تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها.
أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة، مؤكدةً رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن.
وأكدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء العُمانية، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها.