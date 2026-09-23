صحيفة سبق

أكد رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار أن ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ96 تستحضر مسيرة وطنية راسخة وما شهدته المملكة من بناء وتنمية وأمن واستقرار ومكانة رفيعة.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار للمقاولات، رجل الأعمال الأستاذ محمد بن مسعد بن سمار، أن ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ96 تستحضر مسيرة وطنية راسخة، وما شهدته المملكة على مدى عقود من مراحل متواصلة من البناء والتنمية، وصولًا إلى ما تنعم به اليوم من أمن واستقرار ومكانة رفيعة.

وأوضح ابن سمار أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة لاستحضار ما تحقق للمملكة من مكتسبات في مختلف المجالات، وما شهدته من تطور متسارع في قطاعات الاقتصاد والعمران والبنية التحتية، إلى جانب ما تتمتع به من حضور ومكانة مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن ما يميز مسيرة المملكة هو قدرتها على المحافظة على ثوابتها وقيمها، مع مواصلة التطور ومواكبة المتغيرات، وهو ما انعكس على مختلف جوانب الحياة والتنمية، وأسهم في ترسيخ نموذج وطني يقوم على الاستقرار والعمل والبناء.

وأضاف أن قطاع الأعمال والإنشاءات كان ولا يزال جزءًا مهمًا من مسيرة التنمية الوطنية، بما شهده من توسع في المشاريع وتطور في بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الشركات الوطنية تواصل دورها في الإسهام في أعمال البناء والتنمية وتعزيز المحتوى المحلي.