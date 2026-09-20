صحيفة سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظات منطقة تبوك، تشمل أملج والوجه وضباء وحقل والبدع ونيوم شرما، بسرعة تصل إلى 49 كم/ساعة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساءً، كما حذّر من أمطار خفيفة مصحوبة برياح شديدة وجريان سيول وصواعق رعدية على منطقة حائل حتى العاشرة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من رياح نشطة تضرب محافظات أملج، والوجه، وضباء، وحقل، والبدع، ونيوم شرما في منطقة تبوك، تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، مصحوبةً بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

وفي تنبيه موازٍ، حذّر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مع تدنٍّ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن حالة حائل ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.