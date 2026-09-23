‎السنيد" يحتفل بزواج نجله "عبدالعزيز " بالرياض

صحيفة سبق

2026-09-23T09:38:13.310Z

احتفل فهد بن عون السنيد بزواج نجله عبدالعزيز من كريمة أحمد بن سليمان العبرة في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض – قاعة نجد، بحضور جمع من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء. وهنأت "سبق" العروسين بمناسبة زواجهما متمنية لهما حياة زوجية سعيدة.