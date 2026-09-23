السنيد" يحتفل بزواج نجله "عبدالعزيز " بالرياض
احتفل فهد بن عون السنيد بزواج نجله عبدالعزيز من كريمة أحمد بن سليمان العبرة في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض – قاعة نجد، بحضور جمع من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء. وهنأت "سبق" العروسين بمناسبة زواجهما متمنية لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل فهد بن عون السنيد ، بزواج نجله "عبدالعزيز " من كريمة أحمد بن سليمان العبره ، بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض - قاعة نجد
حضر الحفلَ جمع كبير من كبار الشخصيات، ورجال الأعمال وأعيان البلد إلى جانب الأقارب والزملاء والأصدقاء، الذين شاركوا العائلتين فرحتهما في هذه المناسبة السعيدة.
وتتقدم "سبق" بالتهنئة للعروسَيْن متمنية لهما حياة زوجية سعيدة، ومليئة بالأفراح. ألف مبروك.