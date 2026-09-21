صحيفة سبق

اختتمت جولة اليوم الوطني في دوري الدرجة الأولى للمحترفين بمواجهات مثيرة أبرزها ديربي الأحساء بين الجيل وهجر الذي حسمه التعادل السلبي، فيما حقق الصقر فوزه التاريخي الأول على جدة، وارتقى الزلفي والطيائي للمراكز المتقدمة، مع بقاء العلا متصدراً بالعلامة الكاملة رغم غيابه عن الجولة.

أوفت «جولة اليوم الوطني» بوعودها، إذ استمتع عشاق دوري الدرجة الأولى للمحترفين بمواجهات مثيرة اختُتمت بديربي الأحساء، فيما غاب المتصدر العلا عن الجولة السادسة بسبب تأجيل مباراته أمام الأخدود إلى الثامن من أكتوبر المقبل.

حملت الجولة السادسة مسمى «جولة اليوم الوطني» تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 96، واستُكملت مبارياتها بديربي الأحساء الذي انتهى بتعادل سلبي بين الجيل وهجر؛ ليحصد الجيل نقطته الثانية في المركز الـ 18، بينما رفع هجر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 15.

وكتب الصقر تاريخه بتحقيق أول انتصاراته في دوري الدرجة الأولى، إذ عاد من جدة بفوز بهدفين نظيفين على مضيفه، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما توقف رصيد جدة عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وارتقى الزلفي إلى الوصافة بعد فوزه الكبير على الرائد برباعية نظيفة، محققاً ثاني انتصاراته هذا الموسم ورافعاً رصيده إلى 10 نقاط، بينما توقف رصيد الرائد عند 7 نقاط في المركز الـ 13.

وتقدّم الطائي إلى المركز الثالث بفضل فوزه على البكيرية بنتيجة 3-1، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط بفارق الأهداف عن الزلفي، بينما توقف رصيد البكيرية عند نقطتين في المركز الـ 17.

وحقق ضمك فوزاً مثيراً على العدالة بنتيجة 3-2، ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما تراجع العدالة إلى المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

وانتهت مباراة الجبلين والعروبة بتعادل سلبي؛ ليرفع الجبلين رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما رفع العروبة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ 12.

وتعادل الوحدة مع مضيفه الجندل بهدفين لكل منهما، ليحافظ الوحدة على سجله الخالي من الهزائم بخمسة تعادلات وفوز وحيد، محتلاً المركز السابع برصيد 8 نقاط، بينما رفع الجندل رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 16.

وفرط الأنوار في وصافته بتعادله مع النجمة بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما رفع النجمة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ 11.

سباق الهدافين

أشعلت نتائج المباريات الثماني المنافسةَ في سباق الهدافين، إذ تقاسم دييغو ميراندا لاعب العدالة وجواو نيفيز لاعب النجمة الصدارة بـ 5 أهداف لكل منهما، يليهما إيميمي كريست لاعب جدة بـ 4 أهداف.

العلا يتربع على القمة

رغم غيابه عن الجولة، يواصل العلا تصدّره بالعلامة الكاملة 15 نقطة، مع امتلاكه أقوى هجوم بـ 10 أهداف، يليه الطائي والوحدة والعدالة والجندل بـ 9 أهداف لكل منهم. ويتشارك العلا والزلفي لقب أقوى خط دفاع بهدف واحد فقط سكن شباك كل منهما، فيما تُعدّ البكيرية الأضعف دفاعياً باستقبالها 11 هدفاً.

وبعد انتصار الصقر التاريخي، لا يزال فريقان بلا أي فوز هذا الموسم هما البكيرية والجيل، بينما تبقى خانة الهزائم «صفرية» في سجل كل من العلا والزلفي والوحدة.