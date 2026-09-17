صحيفة سبق

تحتفي هيئة الفنون البصرية باليوم الوطني السعودي السادس والتسعين عبر تفعيل خاص لحملة «ما هو الفن؟» من خلال طرح تساؤل جديد بعنوان «ما هو الوطن؟»، بهدف استكشاف حضور الفن في حياة المجتمع، وإبراز دوره في التعبير عن الهوية والذاكرة الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أطلقت هيئة الفنون البصرية تفعيلاً خاصاً باليوم الوطني السعودي السادس والتسعين ضمن حملتها «ما هو الفن؟»، بطرح تساؤل جديد بعنوان «ما هو الوطن؟»، يستحضر ما يحمله الوطن من ذاكرة وثقافة وتجارب وقصص متجذّرة في تفاصيل الحياة اليومية.

ويأتي هذا التساؤل امتداداً لفكرة الحملة الرامية إلى استكشاف حضور الفن في حياة المجتمع، إذ تفتح المجال أمام الأفراد للتعبير عن مفهوم الوطن من خلال تجاربهم الشخصية وذكرياتهم وما يرتبط بها من مشاعر وقصص.

وتسعى الهيئة من خلال «ما هو الوطن؟» إلى إبراز دور الفن بوصفه مساحةً للتعبير عن التجربة الإنسانية والذاكرة الجمعية، واستحضار ما يُشكّل ملامح الهوية الوطنية والثقافية في ظل تنوع التجارب وتعدد الطرق التي يُعبّر بها الأفراد عن ارتباطهم بوطنهم.

ويعكس هذا التفعيل الحضور المتنامي للفنون البصرية في المناسبات الوطنية، ودورها في تعزيز الارتباط بالثقافة والهوية السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الداعمة للثقافة والفنون وتعزيز إسهامهما في المجتمع والمشهد الثقافي الوطني.