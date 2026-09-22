صحيفة سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتداعيات السلبية للتصعيد على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، إضافة إلى تبادل وجهات النظ…

تلقّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما تطرّق الجانبان إلى التداعيات السلبية للتصعيد على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.