مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية في نجران
تفقد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني القطاعات والمراكز الحدودية في منطقة نجران؛ لمتابعة سير العمل والمهام الميدانية، واطلع على الخطط العملياتية وإجراءات تعزيز الجاهزية والتأهيل والتدريب، كما التقى منسوبي القيادة بالمنطقة مؤكداً رفع كفاءة الأداء، وكرّم عدداً منهم.
تفقّد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني القطاعات والمراكز الحدودية بمنطقة نجران، في زيارة ميدانية رصد خلالها سير العمل الميداني ومستوى تنفيذ المهام الأمنية.
واطّلع اللواء الركن الودعاني خلال جولته على الخطط العملياتية والإجراءات المتبعة، وتقييم مستوى الجاهزية والتأهيل والتدريب، إلى جانب المهام الأمنية المنفَّذة في مختلف القطاعات والمراكز الحدودية.
والتقى مدير عام حرس الحدود منسوبي القيادة بمنطقة نجران، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بكفاءة ورفع مستوى الأداء، وكرّم في ختام اللقاء عدداً من المنسوبين تقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.