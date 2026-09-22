مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية في نجران

صحيفة سبق

2026-09-22T22:16:00.039Z

تفقد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني القطاعات والمراكز الحدودية في منطقة نجران؛ لمتابعة سير العمل والمهام الميدانية، واطلع على الخطط العملياتية وإجراءات تعزيز الجاهزية والتأهيل والتدريب، كما التقى منسوبي القيادة بالمنطقة مؤكداً رفع كفاءة الأداء، وكرّم عدداً منهم.