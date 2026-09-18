صحيفة سبق

وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة دعم للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت في نهائي كأس القارات الثلاث للأندية 2026، مؤكداً ثقته في تقديمهم مستويات مميزة، فيما يسجل الأهلي إنجازاً بكونه أول نادٍ يخوض النهائي للمرة الثانية.

وجّه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة دعم إلى لاعبي نادي الأهلي، قُبيل مواجهتهم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي كأس القارات الثلاث «آسيا – إفريقيا – المحيط الهادئ» لعام 2026.

وأعرب الوزير عبر حسابه على منصة «إكس» عن تمنياته بالتوفيق لممثل الوطن في هذا اللقاء الحاسم، مؤكداً ثقة الجميع في قدرات لاعبي الأهلي على تقديم مستويات مميزة ومواصلة المشوار نحو اللقب.

ويُسجّل الأهلي حضوراً لافتاً في هذه البطولة، إذ غدا أول نادٍ يخوض مباراة كأس القارات الثلاث للمرة الثانية في تاريخه.