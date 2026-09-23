صحيفة سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعًا تذكاريًا من فئة 3 ريالات وبطاقة بريدية من فئة 5 ريالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بهدف توثيق هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، ضمن إصدارات تحاكي أبرز الأحداث الوطنية وتستهدف أيضًا هواة جمع الطوابع حول العالم.

أصدرت مؤسسة البريد السعودي «سبل» طابعًا تذكاريًا من فئة 3 ريالات وبطاقة بريدية من فئة 5 ريالات، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي وتوثيقًا لهذه المناسبة الوطنية المجيدة وما تشهده البلاد من مسيرة رائدة في النماء والازدهار والتقدم المستمر في مختلف المجالات.

وتسعى «سبل» من خلال هذا الإصدار المميز إلى تخليد هذه الذكرى الغالية التي تجسد ملحمة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وامتدادًا لمسيرة النهضة التي ترعاها القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - وصولًا إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وما تحققه من إنجازات استثنائية.

ويأتي هذا الإصدار الوطني ليجسد قيم الانتماء والاعتزاز بتاريخ الوطن وهويته، حيث تحرص «سبل» دومًا على توثيق أبرز المحطات التي ترسم ملامح المجد السعودي، ليصبح كل إصدار مرآة صادقة تعكس حجم التحولات الكبرى والجهود المبذولة لرفعة الوطن ومكانته.

ويُذكر أن الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي «سبل» تواكب أبرز الأحداث الوطنية وأهم المناسبات الدولية، حيث تُصدر هذه الطوابع التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.