صحيفة سبق

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تطلق مبادرة وطنية بعنوان "على خطى المؤسس" بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، احتفاءً بمسيرة الملك عبدالعزيز وربطًا لنهجه في بناء الدولة بتمكين الأجيال الجديدة. تشمل المبادرة لقاءات وزيارات لنخبة من الطلبة الموهوبين مع قيادات أكثر من 20 جهة حكومية…

احتفاءً بمسيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، واستلهامًا لنهجه في القيادة وبناء الدولة وصناعة المنجز الوطني، تطلق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مبادرة وطنية بعنوان "على خطى المؤسس"، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي.

وتنطلق المبادرة من الإرث الذي أرساه الملك عبدالعزيز في بناء دولة حديثة، برؤية قيادية جمعت بين الطموح والإرادة والقدرة على صناعة الفرص واستثمار طاقات الإنسان، لتواصل المملكة السير على هذا النهج في تمكين أبنائها وبناتها، وتحفيزهم على الإبداع والتميز والمشاركة في صناعة مستقبلها.

وتتضمن مبادرة "على خطى المؤسس" سلسلة من اللقاءات والزيارات التي تجمع نخبة من الطلبة الموهوبين بأصحاب السمو والمعالي الوزراء وقادة الهيئات والمسؤولين في أكثر من 20 جهة حكومية، يطّلعون خلالها على أبرز المنجزات الوطنية في مختلف القطاعات، ويستمعون إلى تجارب القيادات ومحطات مسيرتهم في العمل والإنجاز وخدمة المملكة.

وتهدف المبادرة إلى ربط الأجيال الجديدة بقصص البناء والإنجاز الوطني، وإتاحة الفرصة للطلبة الموهوبين لاستلهام التجارب القيادية الناجحة، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية والطموح لديهم، وتحفيزهم على توظيف قدراتهم ومواهبهم في خدمة وطنهم والإسهام في مستقبله.

وتتيح المبادرة للطلبة التعرّف عن قرب على مسيرة التطور التي تشهدها قطاعات الدولة، حيث تستعرض كل جهة أمامهم أبرز منجزاتها وأدوارها ومشروعاتها، بما يحوّل اللقاءات إلى قصص ملهمة تربط بين نهج المؤسس، ومنجزات الحاضر، وطموحات جيل المستقبل.

وتعمل "موهبة" وفق إستراتيجية وطنية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم في المجالات العلمية ذات الأولوية، انطلاقًا من رسالتها التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان أساسٌ لصناعة التقدم واستدامة التنمية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية رأس المال البشري الوطني.

وأسهمت برامج "موهبة"، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، في إعداد وتأهيل أجيال من طلبة المملكة، وظفوا قدراتهم ومعارفهم في خدمة وطنهم والمشاركة في مسيرة تنميته، إلى جانب تحقيقهم 1111 جائزة دولية في الأولمبيادات الدولية ومعرض "آيسف"، بما يعزز حضور المملكة وتنافسيتها عالميًا في مجالات العلوم والبحث والابتكار.