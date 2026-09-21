صحيفة سبق

تفتح الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة المنطقة أبواب قصر الحكم أمام الزوار خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر، من الساعة 5 حتى 10 مساءً، عبر فعالية "جولة في قصر الحكم" التي تتيح التعرف على تاريخ القصر ومكاتبه ومعرض "سلمان والرياض"، مع مواقع للتصوير وهدايا تذكارية.

تفتح الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض أبواب قصر الحكم أمام الزوار، عبر فعالية «جولة في قصر الحكم»، التي تُقام خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، احتفاءً باليوم الوطني.

وتتيح الفعالية للزوار فرصة استثنائية للتعرّف على أحد أبرز المعالم المرتبطة بتاريخ مدينة الرياض والدولة السعودية، واستكشاف أرجاء القصر الذي ظلَّ لأكثر من قرنين شاهداً على مراحل مهمة من التطور السياسي والإداري والحضاري للمملكة، ومقراً للحكم والإدارة، وملتقىً للمواطنين بولاة الأمر.

ويرتبط قصر الحكم بمحطات بارزة في تاريخ الدولة السعودية؛ إذ يمتد تاريخه منذ عهد الإمام تركي بن عبدالله -رحمه الله-، وصولاً إلى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، الذي أقام في القصر قرابة ثلاثة عقود، ليظل حاضراً في مسيرة العاصمة وتحولاتها التاريخية.

وتتضمن الجولة عدداً من المحطات التي تجمع بين التاريخ والتوثيق والتجربة الحية، من أبرزها معرض «سلمان والرياض»، الذي يضم أكثر من 70 صورة نادرة توثق جوانب من مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في الحكم والإدارة، ودوره في مسيرة التنمية بمدينة الرياض، والإسهام في بناء الأسس التي انطلقت منها نهضتها العمرانية والثقافية والاقتصادية.

وتمنح الجولة زوارها فرصة نادرة للدخول إلى عدد من أروقة القصر وأجنحته، والتعرف على تفاصيله الداخلية، بما في ذلك مكتب خادم الحرمين الشريفين، ومكتب أمير منطقة الرياض، وصالة الاستقبال الكبرى والمجالس الملحقة بها، والصالة الرئيسة للطعام، إلى جانب عدد من القاعات والمعالم التي تستحضر تاريخ المكان وتبرز امتداد دوره في حاضر المدينة.

ولإثراء تجربة الزوار، تتضمن الفعالية مواقع مخصصة للتصوير تتيح لهم توثيق زيارتهم، إضافة إلى توزيع هدايا تذكارية في نهاية الجولة، وجدار للتوقيعات يمثل منصة تفاعلية تتيح للزوار كتابة انطباعاتهم وأمنياتهم للمملكة، في تجسيد حي لامتداد التلاحم بين القيادة والمواطن.

وتأتي فعالية «جولة في قصر الحكم» في إطار جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض لتعريف المجتمع بتاريخ العاصمة ومعالمها، وإتاحة مواقعها التاريخية أمام الجمهور، وتعزيز الارتباط بالإرث الوطني، واستحضار مسيرة الشخصيات القيادية التي أسهمت في بناء الرياض وتطورها عبر مراحل تاريخها.