صحيفة سبق

المجدوعي شانجان تشارك في JIBEX 2026 بجدة بجناح لقطاع الأعمال، وتعرض طرازي هنتر والسفن للاستخدامات المهنية.

تشارك شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة، في JIBEX 2026 – المعرض السعودي للبناء والديكور المقام في جدة، من خلال جناح مخصص لقطاع الأعمال، تستعرض فيه طرازي شانجان هنتر والسفن، اللذين يلبيان متطلبات الاستخدامات المهنية المختلفة.

وتأتي المشاركة امتداداً لحرص المجدوعي شانجان على توفير طرازات تناسب احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال في السوق السعودي، مع تقديم خيارات تجمع بين الأداء والاعتمادية والقيمة التنافسية.

ومنذ تدشينها في السوق السعودي، حظيت شانجان هنتر بإعجاب كبير من قطاع الأعمال لما تتمتع به من قوة في الأداء وقدرة على التحمل واعتمادية عالية، إلى جانب سعرها المنافس، في حين تُعرف شانجان السفن بعمليتها واعتماديتها، ما يجعلهما خيارين مناسبين لمجموعة متنوعة من الاستخدامات المهنية واليومية.

وتوفر مشاركة المجدوعي شانجان في JIBEX 2026 فرصة للتعريف بالطرازين والتواصل مع الزوار والمتخصصين، بما يعزز حضور العلامة في قطاع الأعمال ويعكس التزامها بتقديم حلول تنقل تتماشى مع متطلبات السوق المحلي.