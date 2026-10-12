صحيفة سبق

أدانت أستراليا على لسان وزيرة خارجيتها بيني وونغ الهجمات الصاروخية التي نفّذتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران واستهدفت العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي إدانة بلادها الصريحة، بما في ذلك الهجمات على مطار الرياض التي أودت بحياة أبرياء.

أدانت أستراليا جماعة الحوثيين المدعومة من إيران إثر الهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.

وفي بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت السيناتور وونغ إدانة بلادها الصريحة للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، قائلةً: «بما في ذلك الهجمات التي استهدفت مطار الرياض، والتي سلبت أرواح الكثير من الأبرياء».