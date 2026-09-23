صحيفة سبق

أكد محمد بن عبدالله العثيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ليدار للاستثمار"، أن اليوم الوطني السعودي محطة لاستحضار مسيرة بناء دولة أصبحت نموذجًا عالميًا في التنمية والتقدم، بفضل جهود القيادة في تعزيز حضور المملكة على مختلف المستويات. وأوضح أن رؤية السعودية 2030 والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع النوعية ع…

أكد محمد بن عبدالله العثيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " ليدار للاستثمار "، أن اليوم الوطني السعودي مناسبةٌ عظيمة لاستحضار مسيرة بناء دولة رسَّخت مكانتها خلال عقود قليلة نموذجًا عالميًا في التنمية والتقدم، مبينًا أن هذه الذكرى تعكس جهود القيادة الرشيدة في تعزيز حضور المملكة على مختلف المستويات.

وأكد على أن المملكة تعيش مرحلة تاريخية استثنائية في ظل رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في دعم الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وتمكين القطاع الخاص؛ ليكون شريكًا رئيسيًا في صناعة المستقبل.

مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع النوعية عزّزت جاذبية السوق السعودية، ووفرت فرصًا واسعة أمام الشركات الوطنية للتوسع، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة، مؤكدًا أن ما يشهده الاقتصاد السعودي هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، واستثمار مستمر في الإنسان والبنية التحتية والقطاعات الواعدة.

وشدَّد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ليدار للاستثمار" على التزام الشركة بالمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال تطوير مشاريع واستثمارات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية؛ بما ينسجم مع تطلعات المملكة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة.

وبهذه المناسبة، رفع العثيم أسمى التهاني للقيادة والشعب السعودي، سائلًا الله أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويُكلّل مسيرتها بمزيدٍ من التقدم والازدهار.