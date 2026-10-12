صحيفة سبق

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، ووصفتها بأنها خرق فاضح للقانون الدولي واعتداء على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها. وأكدت عمّان تضامنها المطلق مع الرياض ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها ومواطنيها والمقيمين ف…

أدان الأردن الاعتداءات الإرهابية المتواصلة التي تشنّها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، في موقف رسمي أكد فيه عمّان وقوفها إلى جانب الرياض في مواجهة هذه التهديدات.

ووصف الأردن انتهاكات ميليشيا الحوثي بأنها «خرق فاضح للقانون الدولي، واعتداء غاشم على سيادة المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها».

وأكد الأردن في موقفه «تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها».