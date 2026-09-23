مقال رأي

منصور الدهمشي

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

يؤكد المقال في مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ ٩٦ أنّ الوطن ليس مجرد أرض بل هو هوية وتاريخ ومسؤولية، وأن حبّ المملكة يُترجَم بالعمل والإخلاص لا بالشعارات والاحتفالات العابرة. ويربط بين تضحيات جيل التأسيس ومسيرة التحول في ظل "رؤية 2030"، مبرزًا دور كل فرد – معلّمًا كان أو طبيبًا أو موظفًا أو رائد أعم…

هناك أوطان نعيش على أرضها وهناك وطن يعيش في أعماقنا لا يغادر الذاكرة ولا تغيب صورته عن الوجدان فالوطن ليس مجرد أرض تجمعنا تحت سمائها بل هو تاريخ يسكن أرواحنا وهوية نحملها أينما ذهبنا وحكاية وفاء تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل

وفي اليوم الوطني السعودي السادس والتسعين نقف أمام حكاية وطن لم تصنعه المصادفة بل صنعته عزيمة الرجال ووحدة الصف وصدق الانتماء حين استطاع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه أن يجمع شتات هذه الأرض ويوحد قلوب أبنائها تحت راية التوحيد لتبدأ مسيرة وطن أصبح العز عنوانه والوحدة أساسه والطموح طريقه نحو المستقبل

إن الوفاء للوطن لا يقاس بما نردده من عبارات ولا بما نرفعه من أعلام في المناسبات بل بما نقدمه له من عمل وما نحمله تجاهه من مسؤولية وما نتركه من أثر في مسيرة بنائه فالانتماء الحقيقي لا ينتهي بانتهاء الاحتفال ولا يرتبط بيوم في التقويم بل يتجدد في كل صباح حين ينهض الإنسان ليؤدي واجبه بإخلاص ويجعل من نجاحه الشخصي إضافة إلى نجاح وطنه

فالوطن لا يحتاج إلى من يتحدث عن حبه بقدر ما يحتاج إلى من يترجم هذا الحب إلى عمل يليق بمكانته

لقد علمتنا المملكة العربية السعودية أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان وأن النهضة الحقيقية لا تتحقق بالمشروعات وحدها بل بالعقول التي تخطط والسواعد التي تعمل والقلوب التي تؤمن بأن المستقبل مسؤولية مشتركة

واليوم ونحن نشهد مسيرة التحول والتنمية في ظل رؤية المملكة 2030 ندرك أن الوفاء لجيل التأسيس لا يكون بالاكتفاء باستذكار ما تحقق في الماضي بل بمواصلة البناء والمحافظة على المكتسبات واستثمار الفرص التي تفتحها الرؤية أمام أبناء الوطن في مختلف المجالات

إن ما تشهده المملكة من تطور في قطاعات الاقتصاد والتعليم والسياحة والثقافة والتقنية يعكس طموحا وطنيا يتطلع إلى المستقبل ويمنح الأجيال الجديدة مساحة أوسع للإبداع والمشاركة وصناعة الأثر

وهنا تتجلى مسؤوليتنا في أن نكون شركاء في هذه المسيرة لا مجرد متابعين لها وأن ندرك أن كل مهنة نمارسها وكل فكرة نطورها وكل مبادرة نقدمها يمكن أن تكون لبنة جديدة في بناء الوطن

فالمعلم الذي يغرس المعرفة في عقول طلابه يمارس الوفاء للوطن والطبيب الذي يخلص في علاج مرضاه يجسد الانتماء والموظف الذي يؤدي عمله بأمانة يسهم في نهضته ورائد الأعمال الذي يخلق الفرص ويفتح أبواب المستقبل أمام الشباب يكتب فصلا جديدا من فصول العطاء الوطني

ولأن الوطن ليس ملكا لجيل واحد فإن أعظم صور الوفاء أن ننقل قيم الانتماء إلى أبنائنا لا بوصفها كلمات يحفظونها بل سلوكا يمارسونه في حياتهم وأن نعلمهم أن حب الوطن يبدأ باحترام أنظمته والمحافظة على مقدراته وخدمة مجتمعه والإخلاص في العمل والاعتزاز بهويته وتاريخه

علينا أن نربي أبناءنا على أن الوطنية ليست منافسة في إظهار المشاعر بل مسؤولية في صناعة الأثر وأن الإنسان يستطيع أن يخدم وطنه من أي موقع مهما كان بسيطا متى ما امتلك الإخلاص والإرادة والشعور بالمسؤولية

وفي هذه المناسبة نستحضر بكل اعتزاز تضحيات الرجال الذين أسهموا في تأسيس المملكة وبنائها وحماية أمنها ونقدر جهود كل من يعمل بصمت في ميادين التنمية والخدمة والعطاء فالأوطان العظيمة لا تقوم على إنجاز فرد واحد بل على تكامل أجيال آمنت بأن وحدتها مصدر قوتها وأن مستقبلها يستحق البذل والتضحية

إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى نعود إليها كل عام بل عهد يتجدد بين الإنسان وأرضه وتاريخ يذكرنا من أين بدأنا ومسؤولية تدعونا إلى التفكير فيما سنتركه لمن يأتي بعدنا

ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن يرافق احتفالنا ليس كيف نعبر عن حب الوطن في يومه الوطني بل كيف نجعل أيامنا جميعها شاهدة على هذا الحب وكيف نحول مشاعر الفخر إلى مبادرات نافعة وأعمال صادقة وإنجازات تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقا

فحين يصبح الانتماء دافعا للإتقان ويتحول الوفاء إلى ثقافة عمل ويؤمن كل فرد بأن له دورا في نهضة وطنه فإننا نمنح احتفالنا معنى يتجاوز حدود المناسبة ليصبح أسلوب حياة

خاتمة

في اليوم الوطني السعودي نجدد العهد لهذا الوطن الذي منحنا الهوية والأمان وفتح أمامنا أبواب الأمل والطموح

نجدد العهد بأن يبقى الوفاء له راسخا في قلوبنا وأن يكون الانتماء إليه حاضرا في أعمالنا وأن نحمل مسؤولية المحافظة على مكتسباته والمشاركة في صناعة مستقبله

فالأوطان لا تعيش في ذاكرة أبنائها بما مضى من أمجادها فحسب بل بما يصنعونه لها من إنجازات وما يتركونه للأجيال من أثر

سيبقى الوطن أكبر من كل الكلمات وسيبقى الوفاء له عهدا لا ينتهي والانتماء إليه جذورا لا تقتلعها الأيام

حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وأدام عليها أمنها وعزها وازدهارها

وكل عام ووطننا شامخ بالعز والمجد وكل عام ونحن له أوفياء وبالانتماء إليه معتزون