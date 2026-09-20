صحيفة سبق

سجّلت لاعبة الكاراتيه السعودية دينا أحمد إنجازًا تاريخيًا بحصد أول ميدالية نسائية سعودية في تاريخ الدورات الآسيوية، بعد نيلها برونزية وزن 68 كجم في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026. وأضاف زميلها سعود البشير برونزية ثانية في وزن 60 كجم، وسط متابعة من وزير الرياضة والقيادات الأولمبية السعودية.

كتبت لاعبة فريق السعودية للكاراتيه، دينا أحمد، اسمها في تاريخ الرياضة السعودية، بتحقيقها أول ميدالية نسائية للمملكة في تاريخ الدورات الآسيوية، إذ أحرزت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، اليوم الأحد.

وجاء الفوز التاريخي بعد أن قلبت دينا تأخرها في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام النيبالية أروكا غورونغ من 0 – 3 إلى 8 – 7، ضمن منافسات وزن 68 كجم، لتُعلن بذلك أول ميدالية سعودية نسائية في تاريخ الدورات الآسيوية للكبار.

وأضاف زميلها سعود البشير الميدالية البرونزية الثانية للسعودية في الدورة، بعد فوزه على النيبالي تامانغ بثنائية نظيفة ضمن منافسات وزن 60 كجم. وكان البشير قد تأهل لهذا الدور بفوزه على التايلندي سيواكون مويكثونغ بالأفضلية بعد تعادلهما 5 – 5، قبل أن يخسر أمام الكويتي عبدالله شعبان 8 – 11، ثم يفوز على القيرغيزستاني كاليكوف 10 – 2.

منافسات الكاراتيه غداً

في منافسات الكاراتيه المرتقبة، يلاقي اللاعب محمد العسيري نظيره المنغولي عند الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت اليابان، ضمن دور الـ16 لوزن تحت 67 كجم، فيما تواجه زميلته رنا فياض (68 كجم) نظيرتها الأردنية عند الثانية والنصف ظهراً.

الفيصل يشهد منافسات فريق السعودية

شهد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عدداً من منافسات فريق السعودية اليوم في ناغويا.

«بن جلوي» يتوّج أبطال الترايثلون

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الفائزين في منافسات فردي الرجال للترايثلون، التي أُقيمت اليوم الأحد في مدينة قامقوري باليابان.

وعلى هامش الدورة الآسيوية، حضر عبدالعزيز باعشن حفل الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية اليابانية، بحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وكيرستي كوفنتري رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية.

الزبن والسراج في السباحة

أُقيمت اليوم الأحد منافسات اليوم الأول للسباحة في طوكيو، بمشاركة عماد الزبن وزيد السراج في سباق 100م حرة، وعلي العيسى في سباق 100م ظهر.

وأنهى الزبن تصفية السباق بزمن 49.81 ثانية، وقررت اللجنة المنظمة دخوله في سباق الفرصة الثانية لذات المسافة، غير أن الطاقم الفني آثر عدم المشاركة بسبب قِصَر فترة الاستشفاء البالغة 15 دقيقة بين السباقين، حفاظاً عليه للسباقات المقبلة. فيما أنهى السراج السباق بزمن 50.49 ثانية، والعيسى بزمن 57.35 ثانية.

ويواصل الثنائي السراج والزبن مشاركتهما في الدورة بالتنافس في تصفيات سباق 50م حرة، المقرر عند العاشرة من صباح غدٍ الاثنين.

الفنون القتالية المختلطة تُنهي مشاركتها

اختتم فريق الفنون القتالية المختلطة مشاركته في الدورة، إثر خسارة ممثليه؛ مالك باسهل في ربع نهائي وزن تحت 60 كجم أمام كازاخستان 0 – 3، وسعود الملحم (تحت 65 كجم) أمام الفلبين بالنتيجة ذاتها.

الرماية تدشّن مشاركتها بالسكيت

يفتتح فريق السعودية للرماية مشاركته في تصفيات اليوم الأول لمسابقة السكيت بالدورة الآسيوية، اعتباراً من العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت اليابان غداً الاثنين، في ميدان الرماية بمدينة آيتشي ناغويا. ويمثّل الأخضر كلٌّ من الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد الحربي.

أخضر 21 يستعد لمواجهة كوريا الجنوبية

استأنف المنتخب السعودي تحت 21 عاماً لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأحد في ناغويا، عقب يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة قطر. وقُسِّم اللاعبون إلى مجموعتين؛ أدّت الأولى -التي ضمت الأساسيين- مراناً استرجاعياً، فيما خاضت الثانية تمارين لياقية أعقبها مران تكتيكي، واختُتمت الحصة بتدريبات على الكرات الثابتة. ويواصل الأخضر تدريباته مساء الاثنين استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكرة القدم في الدورة الآسيوية.