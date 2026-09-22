محمد طيران

أنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها لليوم الوطني بتوشيح الشوارع والميادين باللون الأخضر وتركيب أكثر من 21 ألف علم للمملكة، وتهيئة 671 حديقة ومنتزهًا والمماشي والساحات البلدية، مع تنفيذ أعمال صيانة ونظافة ورقابة ميدانية على مدار الساعة لضمان سلامة الزوار وجودة الخدمات.

توشحت شوارع وميادين مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني للمملكة، إذ أنهت أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة استعداداتها للمناسبة عبر تركيب أكثر من 21 ألف علم للمملكة، إلى جانب تزيين عدد من المواقع بالإنارات الخضراء، وتفعيل الشاشات واللوحات الرقمية بعروض مرئية وتصاميم تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

واستعداداً لاستقبال الزوار خلال إجازة اليوم الوطني، أنجزت الأمانة وبلدياتها أعمال تهيئة أكثر من 671 حديقة ومنتزهاً، إلى جانب المماشي الرياضية والساحات البلدية والمرافق العامة في مختلف مدن المنطقة ومحافظاتها، بما يوفر بيئة ملائمة للزوار ويعزز جودة تجربتهم خلال فترة الاحتفالات.

وشملت خطة الاستعداد تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة، وتكثيف الرقابة الميدانية على مواقع الألعاب والتحقق من استيفائها متطلبات السلامة، حرصاً على سلامة الزوار ومرتادي الحدائق والمواقع العامة.

كما خصصت الأمانة وبلدياتها فرقاً ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والعناية بحاويات النفايات وتطهيرها، ومتابعة جاهزية المواقع والمرافق، بما يضمن استدامة مستوى الخدمات المقدمة طوال إجازة اليوم الوطني.

وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي، بتسخير كامل الإمكانات ورفع مستوى الجاهزية في مختلف أرجاء المنطقة، بما يواكب احتفالات اليوم الوطني ويعزز جودة الحياة ويهيئ المواقع العامة لاستقبال الأهالي والزوار.