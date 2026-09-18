صحيفة سبق

أدانت الحكومة الأردنية استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، وعدّت ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها و

أدانت الحكومة الأردنية استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، وعدّت ذلك انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي، تضامن الأردن المطلق مع المملكة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعرب السفير المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.