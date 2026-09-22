صحيفة سبق

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن المملكة أصبحت نموذجاً في الاستقرار والتقدم، وأن قيادتها جعلت من بناء الإنسان وتعزيز مكتسبات الوطن مرتكزاً لمسيرة طموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية: «اليوم الوطني مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها مسيرة وطنٍ توحّدت أرجاؤه على أسس ثابتة، ومضى عبر عقود في مسيرة حافلة بالبناء والتطوير، حتى غدا نموذجاً في الاستقرار والتقدم، وشاهداً على ما أثمره تلاحم أبنائه ووحدة صفهم من مكتسبات راسخة، مهّدت الطريق نحو مستقبل أكثر طموحاً وازدهاراً».

وأضاف سموه: «في هذه الذكرى المجيدة، نستعيد صفحاتٍ مشرقة من تاريخ المملكة، وما حفلت به من محطاتٍ مفصلية ومنجزاتٍ متتابعة أسهمت في بناء دولة حديثة راسخة المكانة، حتى أصبحت المملكة حاضرة بثقلها على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، التي جعلت من بناء الإنسان وتعزيز مكتسبات الوطن مرتكزاً لمسيرة طموحة تتطلع إلى المستقبل بثقة».

وختم سموه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالحفظ والرعاية، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.