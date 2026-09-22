صحيفة سبق

رفع محافظ ينبع ومسؤولو المحافظة التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدين أنها مناسبة عزيزة لاستذكار مسيرة توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز، وما تعيشه المملكة اليوم من نهضة وتنمية شاملة في ظل رؤية طموحة تعزز مكانتها إقليمياً ودولياً.

رفع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد السحيمي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوس أبناء الوطن، يستذكرون فيها بفخر واعتزاز مسيرة مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، وما قدموه من بطولات وتضحيات أسهمت في توحيد البلاد وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن المملكة تعيش مرحلة من التطور والنماء، وتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، في ظل رؤية طموحة تستشرف مستقبلاً أكثر ازدهاراً وتنمية.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل محافظة ينبع سالم بن عويض السناني أن اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما سطّره الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون من بطولات وتضحيات أسهمت في توحيد البلاد وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وأوضح السناني أن ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وحضارية في مختلف المجالات يأتي ثمرةً للدعم والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمسيرة التنمية والتطور.

من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع سابقاً أحمد بن سالم الشغدلي أن اليوم الوطني مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الانتماء والوفاء للوطن، مشيراً إلى أن الاحتفاء بها يعكس الاعتزاز بما وصلت إليه المملكة من مكانة رفيعة ومسيرة تنموية متواصلة.

وقال الشغدلي: «الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها، بل هو تاريخ وهوية وذاكرة ومستقبل»، مؤكداً أن التعبير الحقيقي عن حب الوطن يتجلى في الإخلاص في أداء الواجب، والأمانة في العمل، والتكاتف بين أبناء المجتمع، والإسهام في مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف الشغدلي أن الوطن سيظل أكبر من الكلمات وأغلى من أن تختصره مناسبة، وستبقى رايته الخضراء رمزاً للعزة والوحدة والانتماء.