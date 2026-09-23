صحيفة سبق

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء المهندس مشاري بن حسن الحاذق التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وقيادة منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن المناسبة تجسد ملحمة التوحيد، ومشيراً إلى القفزات التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة ومشاريع التطوير المتواصلة التي تحظى بها محافظة فيفاء.

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء المهندس مشاري بن حسن الحاذق تهانيه وتبريكاته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وأكد «الحاذق» أن اليوم الوطني يمثل فخراً لكل السعوديين، وتاريخاً راسخاً في ذاكرة الوطن، يستحضر فيه الجميع ملحمة التوحيد التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتقوم على أثرها دولة موحدة الكلمة، تنعم بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية قفزات تنموية نوعية شملت جميع المناطق، مستندةً إلى رؤية طموحة جعلت الإنسان محور التنمية، ورسّخت حضور المملكة في ميادين الاقتصاد والتقنية والبنية التحتية والخدمات.

ولفت إلى أن محافظة فيفاء تحظى بمشاريع تطويرية متواصلة، تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة لجميع مناطق ومحافظات المملكة.