صحيفة سبق

أكد مطلق محمد الجلعود، مدير الخدمات المساندة بمركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية، أن اليوم الوطني السعودي مناسبة لاستحضار مسيرة وطن تأسس على يد الملك عبدالعزيز، وشهد رحلة متواصلة من البناء والتنمية والازدهار حتى أصبح نموذجًا في التنمية والابتكار واستشراف المستقبل. ورفع الجلعود التهاني للقي…

أكد مدير الخدمات المساندة بمركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة الشرقية، مطلق محمد الجلعود، أن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر من خلالها مسيرة وطن عظيم تأسس على العزيمة والإرادة، وانطلق منذ توحيده على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - في رحلة متواصلة من البناء والتنمية والازدهار.

ورفع الجلعود بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها.

وقال الجلعود إن ذكرى اليوم الوطني ليست مجرد مناسبة تاريخية، بل محطة للفخر والاعتزاز بما تحقق للوطن على مدى عقود من الإنجازات المتواصلة، وما تشهده المملكة اليوم من نهضة شاملة وتطور متسارع في مختلف المجالات، بفضل قيادة طموحة وشعب جعل من العمل والإنجاز طريقًا للمستقبل.

وأضاف أن المملكة أصبحت نموذجًا في التنمية والابتكار واستشراف المستقبل، مشيرًا إلى أن ما يتحقق من منجزات وطنية يعكس حجم الطموحات الكبيرة التي تعيشها المملكة، ويؤكد قدرة أبنائها على مواصلة مسيرة البناء والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية.

واختتم الجلعود تصريحه قائلًا: «في يوم الوطن نجدد مشاعر الولاء والانتماء والفخر بهذه الأرض المباركة، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل والعطاء لخدمة وطننا، سائلين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والعز والازدهار»