صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

المركز الوطني للأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة، وخفيفة إلى متوسطة على المدينة، مع أتربة على عدة مناطق.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.