صحيفة سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية الدكتور أيمن بن محمد نوح بمعاني اليوم الوطني السعودي، مؤكداً أن شعار عزنا بطبعنا يجسد قيم العطاء والتكاتف والمسؤولية، مشيراً إلى التزام الجمعية بتقديم الرعاية الصحية لذوي الحاجة وتمكين المتطوعين وتعزيز أثر العمل الصحي التطوعي لخدمة المجتمع.

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «ابتسم» لخدمات طب الأسنان التطوعية الدكتور أيمن بن محمد نوح، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أن اليوم الوطني «تاريخٌ ممتدٌ لحاضرٍ يحكي مسيرة وطنٍ تأسس على مبادئ راسخة، ومضى بعزيمة قيادته وأبنائه ليصنع حاضراً نفخر به ومستقبلاً نتطلع إليه بثقة».

وأشار الدكتور نوح إلى أن شعار «عزنا بطبعنا» يجسّد ملامح الهوية السعودية بما تحمله من قيم العطاء والتكاتف والمسؤولية والبذل في سبيل الخير.

وأوضح أن جمعية «ابتسم» تنطلق من هذه القيم في تقديم رسالتها، عبر توفير الرعاية الصحية لذوي الحاجة، وتمكين المتطوعين، وتنفيذ برامج نوعية تسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز العمل الصحي التطوعي.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مسؤولية الجميع في هذه المناسبة «الحفاظ على ما ورثناه من قيم، وترجمتها إلى عملٍ صادق يواكب تطلعات الوطن ويسهم في تنمية مجتمعه، فالأوطان تزداد رسوخاً بالقيم التي يحملها أبناؤها جيلاً بعد جيل».