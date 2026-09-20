صحيفة سبق

شهدت ساحة الزلال في الدرعية، مساء السبت 19 سبتمبر 2026، حفل إطلاق كتاب "الرياض" لصاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد آل سعود، وهو الإصدار الأول ضمن سلسلة تعرّف بمناطق المملكة وتبرز تنوّعها الثقافي وتراثها. يجمع الكتاب بين الرسوم التوضيحية والسرد القصصي لتقديم صورة شاملة عن معالم الرياض التاريخية…

شهدت ساحة الزلال في الدرعية، مساء السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، حفل إطلاق "كتاب الرياض" لصاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد آل سعود، وهو الإصدار الأول ضمن سلسلة مخطط لها للتعريف بمناطق المملكة العربية السعودية، والاحتفاء بتنوّعها الثقافي وإرثها وتقاليدها.

جرى إطلاق الكتاب ضمن فعالية جمعت بين تجارب بصرية جسّدت مضمونه، وأنشطة تفاعلية وثقافية وفنية متنوعة، لتقدّم للحضور تجربة تمزج المعرفة بالفن والتفاعل مع موضوعات الكتاب.

ويجمع الكتاب بين الرسوم التوضيحية والسرد القصصي، ليقدم تجربة ثقافية تتناول معالم الرياض التاريخية والحديثة، وفنونها الشعبية وتقاليدها، إلى جانب الأنشطة والتجارب التي تتيحها المدينة، متنقلاً بين مواقع مثل الدرعية وقصر المصمك، ومعالم مثل برج المملكة وبرج الفيصلية، ليرسم صورة للعاصمة تجمع بين إرثها العريق وحاضرها المتجدد.

وقالت الأميرة سرى بنت سعود بن سعد: "انطلقت فكرة الكتاب من إيماننا بأن المملكة تزخر بكنوز ثقافية تستحق أن نسلّط الضوء عليها ونقدّمها للعالم بطرق سلسة ومبتكرة. وكانت الرياض البداية الطبيعية لهذه الرحلة؛ فهي قلب المملكة ورمز مستقبلها حيث تلتقي فيها التقاليد بالابتكار، وتروي معالمها قصة ماضينا وطموحاتنا للغد".

وأضافت سموها: "نأمل أن يتيح الكتاب للقرّاء من خارج المملكة التعرّف على ثقافتنا عن قرب، واكتشاف أطباقنا التقليدية وضيافتنا الأصيلة. نريد أن يستشعروا دفء الرياض وإبداعها وثراء تراثها، وأن يجدوا في الكتاب بابًا لاستكشاف مدن المملكة".

حملت دعوة الإطلاق عبارة "لكل رحلة بداية، وبدايتنا من الرياض"، تعبيرًا عن موقع هذا الإصدار بوصفه الخطوة الأولى في سلسلة تفتح أمام القرّاء فرصًا للاطلاع على مناطق المملكة وما يميز كل منها من طبيعة وثقافة وإرث.

ويعكس تنوّع موضوعات الكتاب غنى الحياة في الرياض؛ إذ يجمع بين التاريخ والثقافة والأنشطة، ويتناول المواقع التراثية والتجارب الصحراوية والأطباق التقليدية، إلى جانب حضور المدينة بوصفها وجهة للمؤتمرات المالية والتقنية.

ويأتي الإصدار ضمن مشروع "مجموعة سرى"، الذي يهدف إلى إطلاق سلسلة تغطي مختلف مناطق المملكة، ويخصص كل كتاب فيها لمنطقة، مسلطًا الضوء على مناظرها الطبيعية وتقاليدها وقصصها الخاصة، من سواحل البحر الأحمر إلى تراث نجد وجبال عسير.