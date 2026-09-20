صحيفة سبق

أعلنت وزارة الدفاع تفاصيل مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية في احتفالات اليوم الوطني الـ96 عبر عروض وفعاليات عسكرية وبحرية تقام في الخبر وجدة والرياض يومي 22 و23 سبتمبر 2026، تشمل معارض للآليات والسفن والزوارق، وعروضًا جوية وبحرية وعمليات إنزال واقتحام وبحث وإنقاذ.

أعلنت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، تفاصيل مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96، من خلال حزمة من العروض والفعاليات البحرية والعسكرية التي تُقام في الخبر وجدة والرياض يومي 22 و23 سبتمبر 2026.

وتشهد محافظة الخبر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر فعاليات على كورنيش الخبر، من الساعة 3:30 عصراً حتى 9 مساءً، تتضمن معرضاً للآليات والمعدات الخارجية، وعروض الفرق الموسيقية وفصيل المهارات والزوارق، إلى جانب معرض للقوات البحرية، وعرض جوي للطيران البحري، وتنفيذ عملية إنزال وانتشال للغواصين، وعرض للقفز الحر، ومسيرة وطنية، وعروض للمشاة العسكرية.

وفي جدة، تُقام الفعاليات يوم الأربعاء 23 سبتمبر في نادي اليخوت والبروميناد، من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً، وتشمل معرضاً للقوات البحرية وتشكيلات بحرية للسفن والزوارق، وعروضاً للزوارق، ومسيرة للعربات والآليات البحرية، إضافة إلى استعراض للمشاة العسكرية، وعرض جوي للطيران البحري، وعمليات للبحث والإنقاذ والإنزال والاقتحام لفصيل النخبة.

كما تُشارك القوات البحرية في العروض الجوية التي يحتضنها مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، عند الساعة الرابعة عصراً من يوم 23 سبتمبر.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الفعاليات العسكرية المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96، التي تشهد عروضاً متنوعة في عدد من مدن المملكة بمشاركة قطاعات عسكرية ومدنية.