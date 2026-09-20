صحيفة سبق

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية اجتماعه الـ115 في مدينة الحمامات التونسية برئاسة المملكة العربية السعودية، لمناقشة تعزيز التبادلات الإخبارية والبرامجية بين الهيئات العربية، وتطوير استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ومنصة "أسبو" السحابية، إضافة إلى برامج التدريب والتقارير الما…

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية اجتماعه الـ115 في مدينة الحمامات التونسية، برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً برئيس الاتحاد ورئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، وبحضور المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، والنائب الأول لرئيس الاتحاد محمد عبدالمحسن العوّاش، ورؤساء الهيئات العربية الأعضاء في المجلس، ورؤساء الوفود العربية.

وتشارك المملكة في اجتماعات المجلس التنفيذي والدورة الـ26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، التي تنطلق غداً، بوفد رفيع من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وأكد الحارثي في كلمته الافتتاحية أن المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملموساً وحراكاً إيجابياً في مختلف مجالات أنشطة الاتحاد وإنجازاته، رغم التحديات التي يمر بها الإعلام في ظل ظهور الذكاء الاصطناعي والأدوات الجديدة في صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن هذا الواقع الجديد يستوجب الاستعداد لاستيعاب التغيير وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في صناعة الإعلام بجميع أشكاله.

ونوّه الحارثي بتطور عمل الاتحاد في مجال إدارة البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيداً بالمستوى الذي بلغته الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد عبر أكاديمية التدريب الإعلامي، ولا سيما ما يتعلق بالمنصات السحابية وإدراج الذكاء الاصطناعي في منصة «أسبو» السحابية.

من جانبه، أشاد المدير العام للاتحاد بجهود الهيئات الأعضاء، واستعرض الأنشطة التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، لا سيما في مجال التبادلات الإخبارية والبرامجية، وتغطية الأحداث العربية والدولية كموسمَي الحج والعمرة، فضلاً عن آخر التطورات التقنية في المجال السمعي البصري وتطوير الخدمات الهندسية للهيئات الأعضاء.

وتضمّن الاجتماع عرضاً شاملاً لأنشطة الاتحاد خلال العام الماضي، شمل مجالات التبادل الإخباري والبرامجي، وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها، والتدريب والاستثمار، إضافةً إلى التطورات التكنولوجية في مجال الفضاء والتبادل، والمستجدات التي شهدتها منصة «أسبو» السحابية.

وتتناول الدورة الحالية موضوعات تتعلق بحجم التبادلات الإخبارية والبرامجية بين الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية عبر سلة التبادلات التابعة لمركز التبادل في الجزائر، إلى جانب أنشطة التدريب الإعلامي لمنتسبي الهيئات العربية عبر أكاديمية التدريب التابعة للاتحاد في تونس، فضلاً عن التقرير المالي الذي أعدّته اللجنة الإدارية والمالية.