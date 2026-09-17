صحيفة سبق

أعلنت شركة أسس بدء أعمال البناء في مشروع "عين أسس" بمدينة "العشر دقائق"، كمرحلة رئيسية في تطوير وجهة حضرية متكاملة تتيح للسكان والزوار الوصول إلى احتياجاتهم اليومية في نطاق قريب، بما يعزّز جودة الحياة في مجالات السكن والعمل والضيافة والتسوق والترفيه. وأوضحت الشركة أنّ الأعمال الإنشائية تسير وفق الخط…

أعلنت شركة أسس بدء أعمال البناء في مشروع عين أسس، في خطوة رئيسية ضمن مسيرة تطوير المدينة، تواصل من خلالها الشركة تقدُّم الأعمال الإنشائية وفق الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة.

ويرتكز هدف عين أسس بأنّها مدينة العشر دقائق الذي يقوم على تطوير بيئة حضرية متكاملة تتيح للسكان والزوار الوصول إلى مختلف احتياجاتهم ووجهاتهم اليومية ضمن نطاق قريب ومترابط، بما يعزّز جودة الحياة ويرتقي بتجربة السكن والعمل والضيافة والتسوق والترفيه في وجهة واحدة.

وجاء الإعلان بحضور عدد من قيادات الشركة وشركائها وضيوفها، في مناسبة توثّق إحدى المحطات المهمة في مسيرة عين أسس، وتعكس التقدُّم الذي تشهده المدينة واستمرار الأعمال في الموقع وفق البرنامج التنفيذي المحدد.

وتشهد المرحلة الحالية تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق نطاقات العمل المعتمدة، بالتوازي مع متابعة سير الأعمال ميدانيًا وتعزيز التنسيق بين فرق التصميم وإدارة المشاريع والتنفيذ، بما يضمن التكامل بين مراحل العمل والالتزام بالمتطلبات الفنية ومعايير الجودة.

وتعمل أسس على متابعة تقدُّم أعمال المشروع ومؤشرات الإنجاز بصورة مستمرة، إلى جانب الإشراف على جودة التنفيذ وجاهزية مراحل العمل المتعاقبة، بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع كفاءة العمليات في الموقع.

كما تضع الشركة الجودة والسلامة والانضباط التشغيلي في مقدمة أولوياتها خلال مراحل التنفيذ، من خلال تطبيق متطلبات السلامة المعتمدة، والمتابعة الميدانية للأعمال، والتنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المشاركة في تطوير الوجهة.

ويشارك في تطوير عين أسس عدد من الشركات العالمية، من بينها Hilton مشغل البرج السكني ذو العلامة التجارية والفندق، RMJM في أعمال التصميم الرئيسي، Cracknell في تصميم المساحات الخضراء، TRI مستشار الضيافة والترفيه، ضمن منظومة متكاملة تجمع الخبرات المتخصصة وتدعم تنفيذ المشروع وفق الرؤية والمتطلبات العمرانية والتشغيلية.

ويعكس مفهوم مدينة العشر دقائق رؤية «عين أسس» في بناء وجهة حضرية مترابطة، تتكامل فيها مختلف الاستخدامات والخدمات لتكون عناصر الحياة اليومية أقرب وأكثر سهولة، وتقدم تجربة حضرية حديثة تضع الإنسان وجودة الحياة في صميم التخطيط والتطوير.

ويمثل هذا الاعلان محطة محورية في مسيرة عين أسس، باستمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة وفق البرنامج الزمني المعتمد، وصولًا إلى المراحل المتعاقبة من تطوير مدينة العشر دقائق.

ويجسّد عين أسس توجُّه شركة أسس نحو تطوير مدن ووجهات نوعية وفق منهجية ترتكز على كفاءة التنفيذ، وجودة الأعمال، والتخطيط الحضري المتكامل، والالتزام بالمعايير والبرامج الزمنية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم مسيرة التنمية العمرانية في المملكة، والارتقاء بجودة الحياة، وصناعة وجهات حضرية تواكب طموحات الوطن وتطلعاته للمستقبل.