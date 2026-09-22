فيصل بن فرحان يلتقي بيل غيتس ويبحثان فرص التعاون في الابتكار والتقنيات الحديثة

صحيفة سبق

2026-09-22T05:28:46.821Z

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، برئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس بيل غيتس، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٨١. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الشراكة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.