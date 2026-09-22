فيصل بن فرحان يلتقي بيل غيتس ويبحثان فرص التعاون في الابتكار والتقنيات الحديثة
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، برئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس بيل غيتس، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٨١. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الشراكة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس السيد بيل غيتس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وبحث فرص التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة.